information fournie par France 24 • 23/08/2024 à 10:50

Au terme de la convention de Chicago jeudi, Kamala Harris a accepté l'investiture démocrate. "Je veux que vous le sachiez : je promets d'être la présidente de tous les Américains", a-t-elle déclaré, invitant à choisir la liberté et à ne "pas revenir en arrière". Elle est revenu sur l'international la guerre à Gaza, en Ukraine.. et a détaillé ses projets pour lutter contre la hausse du coût de la vie et faire avancer les libertés, dont le droit à l'avortement.