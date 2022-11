Investir en Private Equity

information fournie par ODDO BHF AM • 21/11/2022 à 12:16

Qu'est-ce que le Private Equity ? Et comment est-il possible d'y investir ? Raphael Hassan, Relations Investisseurs chez ODDO BHF Private Equity décrypte cette classe d'actif encore peu présente dans les portefeuilles des investisseurs privés, le Capital Investissement (ou Private Equity en anglais). Acteur essentiel du paysage économique et véritable réponse aux besoins de financement de la croissance des entreprises non cotées, le Capital Investissement permet d'accompagner les entreprises dans leurs étapes d'expansion et de transmission.