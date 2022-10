Inde : le numérique gagne du terrain mais se heurte à la censure des autorités

information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 15:05

En moins de 10 ans, le taux de pénétration numérique en Inde a plus que doublé. Un projet ambitieux lancé sous l'impulsion du Premier ministre Narendra Modi qui veut faire de l'Inde le pays le mieux connecté au monde. La cinquième puissance économique du monde voit pulluler les influenceurs sur Instagram ou encore Youtube. L'Inde est aussi le premier marché de Whatsapp et Facebook. Mais cette digitalisation du pays va aussi de pair avec une recrudescence de la censure et les blocages de sites.