"Incroyable mais vrai" : le dernier film de Quentin Dupieux raconté par ses interprètes

information fournie par France 24 • 16/06/2022 à 16:33

De l'humour absurde et une intrigue sans queue ni tête : voici le dernier film de Quentin Dupieux, l'un des réalisateurs les plus singuliers du cinéma français. "Incroyable mais vrai" raconte l'histoire de deux couples obsédés par la peur de vieillir et l'envie d'en avoir toujours plus. Le premier est interprété par Léa Drucker et Alain Chabat, le second par Anaïs Demoustier et Benoit Magimel. Louise Dupont a rencontré les acteurs du film pour "À l'Affiche !"