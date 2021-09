In touch with Jimmy Cliff

information fournie par France 24 • 03/09/2021 à 17:34

Rendez-vous avec l'une des dernières légende vivante du reggae ! Issu de la génération Bob Marley, Peter Tosh, Bunny Wailer, Toots and the Maytals ou Gregory Isaacs, il a marqué à jamais l'histoire de la musique mondiale grâce à des titres que vous connaissez tous comme "Many rivers to cross", "Reggae night", "You can get it if you really want", "I can see clearly now", "Melody tempo Harmony". Jimmy Cliff nous a accordé une interview exclusive à l'occasion de la sortie de son dernier single "Human Touch".