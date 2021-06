"Il est où le patron ?" : chronique du sexisme ordinaire dans l'agriculture

France 24 • 18/06/2021 à 13:28

Elles sont bergères, apicultrices ou encore maraîchères dans un milieu encore largement dominé par les hommes... Cinq d'entre elles ont fondé, en France, le collectif Paysanne en polaire. Avec humour, elles racontent le sexisme quotidien et les habitudes patriarcales pour mieux les dénoncer. Rencontre avec deux d'entre elles, Maud Bénézit et Céline Berthier, respectivement dessinatrice et co-autrice de "Il est où le patron ?" (éd. Marabout).