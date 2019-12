"Histoire secrète de la DGSE" : l'enquête du journaliste Jean Guisnel

France 24 • 18/12/2019 à 12:27

Trois lettres pour désigner les services secrets américains et russes CIA et SVR. Quatre lettres pour les services français : DGSE, pour Direction générale de la sécurité extérieure. Qui sont ces femmes et ces hommes de l'ombre, que font-ils, comment sont-ils recrutés ? Une partie de ces réponses se trouvent dans le dernier livre du journaliste Jean Guisnel, spécialiste des questions de renseignement, sobrement intitulé "Histoire secrète de la DGSE" (Ed. Robert Laffont). Il est notre invité.