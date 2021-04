Hassan Hajjaj, le pionnier du pop art marocain qui se joue des clichés

France 24 • 19/04/2021 à 16:18

Couleurs flashy, imprimés kitsch et mises en scènes ludiques... Son univers est un remix d'influences orientales et occidentales, son art intègre les clichés pour mieux les faire mentir. Et ses boîtes de conserve alignées lui valent le surnom de "roi du pop art à la marocaine".

Le photographe, designer et styliste Hassan Hajjaj nous parle de ses créations et de ses collections "Vogue, The Arab Issue" et "My rockstars", actuellement exposées à New York.