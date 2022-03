information fournie par France 24 • 31/03/2022 à 11:17

À la une de jeudi 31 mars, les relations tendues entre Vladimir Poutine et son état-major militaire, les inquiétudes israéliennes après la vague d'attentats qui a touché le pays et la fin d'une époque et l'acteur Bruce Willis contraint de prendre sa retraite pour raisons de santé.