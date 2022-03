information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 14:32

Au 34è jour de la guerre, des pourparlers sont en cours entre les Russes et les Ukrainiens en Turquie, mais l'armée russe continue à frapper les positions ukrainiennes sur le terrain. Pour Marc Pierini, chercheur et ancien ambassadeur de l'UE, les négociations sont importantes mais ont peu de chances d'aboutir, alors la Russie est en train de changer de stratégie et frappe davantage les civils puisqu'elle est en difficulté.