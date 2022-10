Guerre en Ukraine : "la Russie doit payer cette agression"

information fournie par France 24 • 27/10/2022 à 11:10

Ce mardi à Berlin était organisée une conférence internationale consacrée à la reconstruction de l’Ukraine. Les représentants du G7 et de la Commission européenne étaient présents pour définir les fondations d’ « un plan Marshall » pour le renouveau de l’Ukraine, en guerre depuis le 24 février. Selon, Tetyana Ogarkova, journaliste, responsable du département international de l’Ukraine Crisis Media Center, invitée de France 24, "pour garder les Ukrainiens en Ukraine […] il faut penser d’ores et déjà à la reconstruction et au retour à la vie normale". Décryptage.