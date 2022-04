information fournie par France 24 • 07/04/2022 à 11:16

Alors que la Russie masse ses troupes à l'Est, Kiev a demandé aux habitants de quitter le plus vite possible le Donbass. Pour Sylvain Rousseau, notre envoyé spécial à Lviv, où des milliers d'Ukrainiens ont trouvé refuge, il s'agit d'"éviter que plusieurs centaines de milliers de personnes se retrouvent coincées sous les bombardements massifs de l'armée russe".