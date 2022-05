information fournie par France 24 • 27/05/2022 à 14:41

Coup de projecteur sur l'initiative étonnante d'une association parisienne, l'Atelier des artistes en exil. Ses 1 000 m² servent de refuge à des artistes du monde entier, qui ont fui la guerre ou les persécutions. Et depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, cette association accueille et fait même collaborer des artistes russes et ukrainiens, tous fermement opposés à la guerre lancée par Vladimir Poutine.