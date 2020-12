Guerre économique : "Il faut se protéger de certaines acquisitions"

France 24 • 17/12/2020 à 12:53

Les États font leur retour dans la compétition mondiale. Plus protectionnistes, ils sont en train de se réarmer juridiquement afin d'empêcher les prédateurs étrangers de s'emparer de leurs fleurons industriels. Pour en parler, Ali Laïdi reçoit Pascal Dupeyrat, consultant dans les opérations fusions-acquisitions et auteur du livre "Sécurité économique et souverainetés industrielles" (éd. PUF). Convaincu qu'il faut sortir d'une certaine vision naïve du libre-échange, il note que toutes les Nations se sont dotées d'un dispositif de contrôle des investissements étrangers. "C'est un phénomène mondial qui est là pour durer", note-t-il.