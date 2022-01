Grève des enseignants : Y a-t-il un problème Blanquer ?

information fournie par France 24 • 13/01/2022 à 18:48

Comment garder le dogme de l'école ouverte et protéger les élèves et les enseignants ? C'est l'équation face à laquelle se trouve le gouvernement. En une semaine les protocoles ont changé trois fois mettant les nerfs à vifs de tous. Résultat, le Ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer est sous le feu des critiques. R. Febvre et J.-M. Colombani en parlent avec leurs invités. Retrouvez-aussi notre chronique "politique sur les réseaux" avec V. Reille-Soult de Backbone Consulting.