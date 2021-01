Grande muraille verte en Afrique : 14 milliards de dollars pour l'environnement et l'emploi

France 24 • 12/01/2021 à 10:21

L'info éco s'intéresse au projet de la grande muraille verte en Afrique. Ce projet de grande ampleur, initié il y a une quinzaine d'années pour lutter contre la désertification du continent, va recevoir plus de 14 milliards de dollars d'investissements internationaux d'ici 2025. La promesse a été faite lundi par le président français, Emmanuel Macron lors du "One Planet Summit". Quels sont les enjeux économiques et environnementaux de ce projet ? Décryptage.