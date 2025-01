Gilles Moëc : "On est au pic de l'enthousiasme sur le programme de Donald Trump !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 30/01/2025 à 14:05

Gilles Moëc, chef économiste du groupe AXA, était l'invité de l'émission Ecorama du 30 janvier 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Il a notamment donné son point de vue sur la surtaxe exceptionnelle d'impôt sur les sociétés en France et la politique "pro-business" de Donald Trump, la croissance européenne et la divergence de politique monétaire menée par la Fed et la BCE.