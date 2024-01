Gilles Moëc (AXA) : "Une réélection de Trump n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/01/2024 à 14:10

Gilles Moëc, chef économiste du groupe AXA, était l'invité de l'émission Ecorama du 22 janvier 2024, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la possibilité d'une réélection de Donald Trump et son effet sur les marchés, le réajustement du consensus sur les déclarations de la Fed et BCE et pour finir les principaux risques sur les marchés boursiers cette année.