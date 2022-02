Génération Z : la jeunesse pro-Zemmour sur tous les fronts

information fournie par France 24 • 15/02/2022 à 11:11

Avant même l'annonce officielle de la candidature d'Eric Zemmour, des jeunes se sont mobilisés autour de l'ancien journaliste. Leur nom: Génération Z et ils sont parmi les mouvements les plus actifs en ce début de campagne électorale. Ils sont plus de 10000 membres et viennent de tous les courants de la droite. Ces jeunes hommes et femmes ont quitté des mouvements identitaires, souverainistes, le Rassemblement national ou le parti les Républicains, tous convaincus que Zemmour va "sauver" la France. Nos journalistes Thibault Jeanpierre et Clovis Casali ont pu suivre des membres de Génération Z dans certaines de leurs opérations de campagne et où ils rencontrent parfois une forte animosité.