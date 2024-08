Gaza : les pourparlers en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas doivent se poursuivre vendredi

information fournie par France 24 • 16/08/2024 à 10:22

À Doha, le ministère qatari des Affaires étrangères a confirmé que les négociations en vue d'une trêve dans la bande de Gaza, qui ont débuté jeudi 15 août, allaient se poursuivre vendredi. Les médiateurs qataris, égyptiens et américains "restent fermement engagés à poursuivre leurs efforts pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza qui faciliterait la libération des otages et permettrait l'entrée dans Gaza de la plus grande quantité possible d'aide humanitaire", a indiqué le ministère. Le Hamas n'y participe pas, mais jeudi soir, un de ses responsables, Oussama Hamdane, a déclaré à l'AFP que le mouvement avait informé les médiateurs à Doha de sa position.