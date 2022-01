France : le « Monopoly des inégalités », le jeu qui sensibilise aux discriminations

information fournie par France 24 • 28/01/2022 à 18:00

En janvier 2022, l'Observatoire des inégalités revisite le célèbre jeu de société après trois années de travail et d'échanges entre jeunes, enseignants et animateurs sociaux. Destiné principalement à un public âgé entre 11 et 25 ans, l'extension « Monopoly des inégalités » incite les joueurs à réfléchir sur la question des inégalités et des discriminations.