information fournie par France 24 • 19/09/2024 à 15:40

Deux jours après l'explosion simultanée de milliers de bipers utilisés par des membres du Hezbollah, le mode opératoire derrière cette attaque se précise. Des responsables, américains et d'autres nationalités, ont affirmé au New York Times qu'Israël était parvenu à cacher des petits explosifs dans des bipeurs et ce depuis leurs conception.