Ex-partisane de Trump, Pamela Hemphill se distancie après l'assaut du Capitole

information fournie par France 24 • 17/07/2024 à 15:21

Pour mieux comprendre les élections américaines, nous avons suivi quatre électeurs pour notre série de portraits. Nous commençons avec "Maga Granny", du mouvement "Make America Great Again" de Donald Trump. Pamela Hemphill, de son vrai nom, avait participé à l'assaut du Capitole. Pamela, une grand-mère de l'Idaho, était une fervente partisane de Trump et croyait aux théories de fraude électorale. Après avoir été arrêtée et condamnée pour sa participation à l'assaut, elle a remis en question ses convictions politiques. Son séjour en prison l'a conduite à prendre ses distances avec le trumpisme.