Euro, pétrole : de bonnes nouvelles pour l’économie française ?

information fournie par Ecorama • 28/04/2025 à 14:00

Dans un contexte économique incertain et anxiogène, toutes les nouvelles positives sont bonnes à prendre. Entre la hausse de la devise européens de 10% depuis le début de l'année et la baisse des cours du pétrole, les Français vont pouvoir profiter d’un ralentissement de l'inflation. L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 28 avril 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com