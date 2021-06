États-Unis : les autorités débordées par les arrivées de migrants

France 24 • 03/06/2021 à 12:07

Le président américain Joe Biden a confié à sa vice-Présidente un dossier qui risque d'être le plus sensible de ce mandat, celui de l'immigration. Kamala Harris se rendra au Mexique et au Guatemala, pour son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction. Celle qui a déjà promis de prendre le mal "à la racine" va devoir s'atteler concrètement à cette crise, alors que de très nombreux candidats à l'exil continuent chaque jour de franchir illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Reportage de notre correspondante Fanny Allard.