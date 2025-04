Espagne / Portugal : quel coût pour la méga-panne électrique ?

information fournie par France 24 • 28/04/2025 à 23:21

Lundi en milieu de journée, une gigantesque panne électrique touche l'Espagne, le Portugal et le pays basque français. Rapidement, le gestionnaire du réseau français RTE rétablit le courant sur la région mais pour Madrid et Lisbonne, le problème perdure. Le réseau électrique européen, très interconnecté, est le plus grand du monde mais il est vieillissant. Et les conséquences économiques peuvent se chiffrer en milliards, voire en dizaines de milliards d'euros, selon la durée du blackout, toujours en cours sur la plus grande partie des territoires espagnol et portugais tard lundi soir.