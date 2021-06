France 24 • 09/06/2021 à 11:08

Le gouvernement a autorisé le retour progressif et ordonné de la population déplacée suite à l'éruption volcanique du 22 mai. Mais la population qui retourne à Goma risque d'être confrontée à plusieurs défis notamment le logement et surtout aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Reportage de Nicolas Germain et Justin Kabumba