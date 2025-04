information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/04/2025 à 14:14

Qu'est-ce que le dividende sociétal ? Plus de justice dans le partage de la valeur ou une injonction de plus pour les entreprises ? Décryptage de ce nouvel outil de répartition de la valeur avec Eric Delannoy, président-fondateur du cabinet Tenzing et auteur de "Le dividende sociétal. Une autre façon de partager la valeur" aux éditions Dunod. Ecorama du 17 avril 2025, présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com