France 24 • 14/09/2020 à 14:39

Enrico Letta est l'invité d'Ici l'Europe. Ancien président du Conseil italien, aujourd'hui doyen de la Paris School of International Affairs à Sciences-Po Paris et président de l'Institut Jacques-Delors, il aborde les grandes questions de cette rentrée européenne, du Covid au Brexit en passant par l'escalade des tensions en Méditerranée, la crise en Biélorussie et l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny.