En Jordanie, les grottes de Pétra menacées par le tourisme de masse

information fournie par France 24 • 29/08/2024 à 12:00

La cité de Pétra, qui date de -300 avant JC et est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985, est le site archéologique le plus visité de Jordanie, accueillant chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. La plupart des Bédouins qui vivaient sur place ont accepté de s'installer dans des maisons en briques – données gratuitement – dans un village créé de toutes pièces à l'extérieur du site par le gouvernement. D'autres, comme Hasna et sa famille, sont restés à Pétra mais sont en sursis d'expropriation. Tous les Bédouins Bdouls vivant sur le site ou à l'extérieur font du tourisme leur principale source de revenu. Un reportage de Mohamed Errami.