Emmanuel Macron au Liban : assistance ou ingérence ?

France 24 • 02/09/2020 à 10:25

Promesse tenue : un mois après sa première visite, Emmanuel Macron est de retour au Liban. Depuis sa venue le 6 août dernier, le contexte n'a pas changé. Les Libanais se débattent toujours dans une crise morale, financière et politique sans précédent depuis 30 ans. Cette fois, le président français s'est livré à une succession de visites riches en symboles et a mené plusieurs consultations avec les dirigeants politiques libanais. La visite d'Emmanuel Macron est-elle un geste d'assistance, d'exigence - comme il le dit lui-même - ou bien d'ingérence, comme on lui reproche ici et là ?