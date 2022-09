Emelie Prophète, ministre de la Culture d'Haïti : "La solution au chaos ne peut être qu'haïtienne"

information fournie par France 24 • 22/09/2022 à 12:32

Emmelie Prophète, ministre de la Culture et de la Communication d'Haïti, est aussi romancière. Elle évoque la situation de son pays secoué par de graves crises (économique, sociale), "d'une société en grande difficulté", "en souffrance" et qui s'enfonce dans la violence sur fond de contestations, de luttes de pouvoir, de gangs et d'augmentation du prix des carburants. Elle participera au festival America, festival des littératures d'Amérique du Nord à Vincennes, à l'occasion de la réédition de son premier roman "Le Testament des solitudes" (2007). Entretien.