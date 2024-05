information fournie par France 24 • 19/05/2024 à 11:44

Les élections législatives indiennes ont début il y a un mois et la cinquième et dernière phase débutera lundi 20 mai. En raison de la longueur et de la complexité de ce scrutin, il est très difficile pour les travailleurs migrants de voter. En effet, comme tout cityoen ils doivent se rendre aux urnes dans leur circonscription. Or, 43 % de ces travailleurs travaillent loin de chez eux. Leur droit de vote se retrouve donc entravé. Reportage de pour France 24.