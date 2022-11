Élections américaines de mi-mandat : les démocrates résistent à la pression républicaine

information fournie par France 24 • 10/11/2022 à 10:45

Les regards sont braqués vers l'impressionnante coupole du capitole de Washington, où vont bientôt s'installer les nouveaux élus du Congrès. Les résultats définitifs n'ont pas encore été publiés et ils ne pourraient être connus que dans plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans les régions les plus disputées. Une chose est sûre : la vague rouge républicaine tant annoncée n'a pas eu lieu et le Parti démocrate du président Joe Biden tient bon dans les deux chambres parlementaires.