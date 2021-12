information fournie par France 24 • 08/12/2021 à 06:50

A la Une de la presse, ce mercredi 8 décembre, l’élection, aujourd’hui, au Bundestag, du nouveau chancelier allemand Olaf Scholz, et ses conséquences pour l’Europe et la relation franco-allemande. Le lancement de la vaccination des 5/11 ans au sein de l’UE. Une nouvelle polémique sur l’attitude du gouvernement britannique face à la pandémie. Et les crocs accessoire superstar.