Dominique Méda : "On a un vrai problème de mal-être au travail en France !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/01/2025 à 14:05

Dominique Méda, professeure de sociologie à l’université Paris-Dauphine, présidente de l’Institut Veblen et auteur du livre "Une société désirable" aux éditions Flammarion, était l'invitée de l'émission Ecorama du 28 janvier 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Elle a notamment donné son point de vue sur l'élection de Donald Trump et les conséquences sur la transition écologique mondiale, la vision punitive qu'on les classes moyennes de l'écologie et la coopération européenne.