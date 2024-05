information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 15:30

Le procès de Donald Trump pour paiements dissimulés à une star de films X est entré dans sa dernière ligne droite lundi, avec la fin du témoignage marathon de l'accusateur numéro un Michael Cohen, lui-même mis en cause de manière mouvementée par un témoin de la défense. L'analyse de Laurent Cohen-Tanugi, avocat aux barreaux de Paris et New York.