information fournie par France 24 • 21/05/2024 à 07:42

A la Une de la presse, ce mardi 21 mai, les réactions à la demande du procureur de la CPI, de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien et des dirigeants du Hamas, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité présumés. L’ouverture, aujourd’hui, du premier procès en France contre des responsables du régime syrien. L’engagement de scientifiques dans des mouvements de désobéissance civile, face à l’urgence climatique. Et le singulier destin de la blatte germanique.