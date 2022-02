Début des JO d'hiver à Pékin : l'Inde boycotte la cérémonie d'ouverture et tourne le dos à la Chine

information fournie par France 24 • 04/02/2022 à 12:51

Les Jeux de Pékin s'ouvrent vendredi 4 février mais ils sont d'ores et déjà plombés par la reprise de la pandémie de Covid-19 et les prises de position politiques. L'Inde et plusieurs autres pays ont mis en place un boycott diplomatique de ces Jeux, en mettant en avant la politique chinoise en matière de droits de l'Homme, ce qui ravive les tensions entre les deux géants asiatiques. Les précisions de Alban Alvarez, correspondant de France 24 à New Delhi.