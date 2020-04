Debrief Bourse du 14 avril : le CAC 40 termine en territoire positif (+0,38%)

Boursorama • 14/04/2020 à 18:57

Après une longue pause pour le week-end de Pâques, le CAC 40 débute la semaine en territoire légèrement positif +0,38% vers les 4523 points dans un volume d'échanges de 3,5 milliards d'euros.

D'abord encouragé en début de séance par la perspective d'un déconfinement prochain, le marché s'est ensuite essoufflé. Il faut dire que de nombreuses incertitudes demeurent quant au redémarrage de l'activité économique. Il ne suffira pas d'appuyer sur le bouton « on ». On sait d'ores et déjà que la remise en route prendra du temps et dépendra évidemment de l'évolution de cette pandémie.

La prudence et la volatilité demeurent donc sur le marché actions. D'autant que nous ne sommes qu'au début d'une longue succession de mauvais indicateurs économiques. Le Fonds monétaire international table sur une contraction de l'économie mondiale de 3% cette année.

Du côté des valeurs, Air Liquide est en tête de l'indice phare parisien +5,28%. Suivi par Hermès +4,83% et Danone +4,54%. Il s'agit de valeurs qui se sont montrées plutôt défensives ces dernières semaines.

Sur le SBF 120, c'est le groupe audiovisuel M6 qui affiche la plus forte hausse : +8,94%, et SES Global presque 9% de hausse.

Parmi les baisses, la foncière Unibail Rodamco est lanterne rouge de l'indice CAC 40 -10,13%. Des foncières également en terrain difficile sur le SBF 120 : Klepierre -8,48% et Covivio (l'ex Foncière des Régions) -8,21%. Pour l'instant en effet les commerces dit non essentiels, les hôtels et les restaurants n'ont pas de date de réouverture.

Le secteur automobile repart également dans le rouge avec Peugeot -5,85%, Renault -2,75%.

On note par ailleurs toujours beaucoup d'euphorie autour des biotechs avec Biophytis qui prend 244%.

Du côté des autres classes d'actifs à risques, le marché nous dit que le compte n'y est pas après l'accord de réduction de la production trouvé jeudi dernier entre l'Opep et ses partenaires. Le baril de Brent et le WTI perdent plus de 5% et s'échangent respectivement à 30 dollars et 21 dollars.

Aux Etats-Unis, après une séance en territoire négatif hier, les marchés se reprennent. A 18h heure de Paris, le Dow Jones gagnait 1,83%, le Nasdaq 2,93% et le S&P 500. s'appréciait à +2,45%.