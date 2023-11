Dans les jardins du Lot et Garonne

information fournie par France 24 • 29/11/2023 à 14:19

Dans le Lot et Garonne, il existe des jardins dont la petite histoire a fait la grande. À Temple sur Lot, les paysages des pépinières Latour-Marliac rappellent joliment les œuvres du plus illustre des impressionnistes. Ici, Claude Monet est venu chercher plus que de l’inspiration : des milliers de plantes pour son jardin de Giverny. Non loin de là, à Nérac, la légende raconte que les jardins du parc de la Garenne furent le théâtre d’un drame amoureux, celui du roi Henri IV et de Fleurette… à l’origine de l’expression "flirter". D’autres jardins, les vergers de Vincent Beylard, ont permis à cet enfant du Lot et Garonne de devenir champion du monde de confiture!