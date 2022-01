Crise ukrainienne : réunion en "format Normandie" à Paris, un outil efficace ?

information fournie par France 24 • 26/01/2022 à 15:10

Des représentants russes, ukrainiens, allemands et français se réunissent ce mercredi en "format Normandie" à Paris, une première depuis plus de six mois, alors que la Russie multiplie les manoeuvres militaires àla frontière de l'Ukraine, laissant planer la menace d'une invasion. Les explications de Christian Lequesne, professeur à Sciences Po Paris.