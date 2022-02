Crise ukrainienne : après le discours de Vladimir Poutine, les régions séparatistes prorusses en fête

information fournie par France 24 • 21/02/2022 à 21:38

Vladimir Poutine a annoncé lundi 21 février reconnaître l'indépendance des séparatistes prorusses d'Ukraine, et a signé dans la foulée des accords "d'amitié et d'entraide" avec ces territoires. "Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps: immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk", a dit le président russe dans une allocution télévisée.