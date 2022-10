Crise au Royaume Uni : le tri sélectif au 10 Downing Street.

information fournie par France 24 • 24/10/2022 à 11:02

L'abandon surprise de Boris Jonhson dans la course au 10 Downing Street laisse la voie libre à son ancien ministre des finances Rishi Sunak. En Italie, le nouveau gouvernement souverainiste est déjà au travail sur la scène diplomatique après cette rencontre en catimini entre Giorgia Meloni et Emmanuel Macron, condamnés à s'entendre. A l'autre bout du monde, au Brésil, la violence et la division sont les marqueurs de cette fin de campagne présidentielle.