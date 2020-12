Covid-19 : le ras-le-bol des seniors

France 24 • 04/12/2020 à 18:21

En France, 75% des personnes qui décèdent du Covid-19 ont plus de 75 ans. Une population à risque que les autorités tentent à tout prix de protéger. Certains seniors reprochent d'ailleurs au gouvernement de trop en faire, d'autres au contraire ont fait le choix d'aller plus loin et de limiter d'eux-mêmes leurs contacts avec l'extérieur. Nous en discutons avec Armelle Le Bigot-Macaux, présidente de l'École des grands-parents européens, une association qui étudie la place et le rôle des grands-parents dans la société.