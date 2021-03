Covid-19 : la santé mentale des Français à rude épreuve

France 24 • 25/03/2021 à 15:55

Anxiété, dépression, idées suicidaires : avec la crise sanitaire qui se prolonge, la santé mentale des Français est mise à rude épreuve. Les fédérations de mutuelles, les assurances santé et les institutions de prévoyance ont annoncé lundi la prise en charge de plusieurs consultations de psychologues par an, sur prescription médicale. Une décision que la hausse sensible du nombre des troubles dépressifs observé un peu partout en France a rendu urgente. Un an après le début du premier confinement, nos équipes se sont rendues au sein des services de psychiatrie des hôpitaux.