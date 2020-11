France 24 • 20/11/2020 à 17:38

Face à la crise du coronavirus, les annonces des laboratoires se multiplient, rendant de plus en plus réaliste l'hypothèse d'un vaccin courant 2021. L'Union européenne, de son côté, anticipe la distribution d'un vaccin sur tout son territoire. Du côté des traitements, des progrès ont-ils été accomplis ? D'autres zoonoses (maladies transmissibles de l'animal à l'homme) sont-elles plus susceptibles de surgir ?