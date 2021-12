Covid-19 en France : l'exécutif accélère l'adoption du passe vaccinal, qui devrait remplacer le passe sanitaire

information fournie par France 24 • 27/12/2021 à 16:34

Le projet de loi sur le passe vaccinal sera présenté lors du Conseil des ministres extraordinaire, organisé lundi 27 décembre. Il remplace le passe sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans, et prévoit notamment la possibilité pour les gérants des établissements recevant du public et leurs employés de contrôler l’identité de leurs clients.