Corée du Nord : enquête exclusive sur ces pêcheurs qui pillent les eaux voisines

France 24 • 08/05/2020 à 13:30

Dans ce document exclusif de 35 minutes, nous vous proposons de lever le voile sur un phénomène de braconnage massif et méconnu qui touche une zone de l'Océan Pacifique vaste comme trois fois la France. Chaque année, une armada fantôme de navires nord-coréens envahit les eaux de l'Extrême-Orient russe et du Japon. De Vladivostok aux confins de la Corée du Nord, en passant par la Chine, notre reporter Elena Volochine a remonté les filières de la pêche illégale du pays le plus fermé du monde, la Corée du Nord.