COP27 : "On a tendance à trop attendre des gouvernements et des Cop"

information fournie par France 24 • 08/11/2022 à 14:08

François Gemenne, chercheur et co-auteur du dernier rapport du Giec, était l'invité de France 24 ce mardi 8 novembre. Il considère qu'il y a un "décalage entre le réchauffement climatique qui accélère sur le terrain et des négociations internationales qui avancent péniblement.". Selon lui, "on a tendance à trop attendre des gouvernements et des Cop" alors qu'il faudrait plutôt miser sur les initiatives citoyennes pour sauver le climat.